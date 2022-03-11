SAMSUN'DA 2 KATLI EV, YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Haberler

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SAMSUN'DA 2 KATLI EV, YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAMSUN'da 2 katlı ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

SAMSUN'da 2 katlı ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangında, ev sahibi Sefa A. sinir kirizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını gören ev sahibi Sefa A. sinir krizi geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SAMSUN'DA 2 KATLI EV, YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

SAMSUN'DA 2 KATLI EV, YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

SAMSUN'DA 2 KATLI EV, YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yangın, Çay, Güncel, Haberler

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