Samsun'da 2 katlı ev kül oldu
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Samsun'da 2 katlı ev kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü.

Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü.

Yangın, Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Piliç'e ait iki katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde çıkan yangın kısa bir süre büyüdü. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangının diğer evlere sıçramaması için zamanla yarıştı.

Yangının çıktığı alanda soğutma çalışması yaparak büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Ahmet Şükrü Uluçay/ İHA)

Samsun'da 2 katlı ev kül oldu
Samsun'da 2 katlı ev kül oldu
Samsun'da 2 katlı ev kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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