Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralanmasıyla ilgili 8 gözaltı
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Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralanmasıyla ilgili 8 gözaltı

Samsun'da iki kadının hastane önünde bıçakla yaralanmasıyla ilgili 3'ü kadın 8 kişi yakalandı.

31.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:38

Samsun'da iki kadının hastane önünde bıçakla yaralanmasıyla ilgili 3'ü kadın 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, cumartesi günü Kadın Doğum Hastanesi girişinde husumetleri olduğu iddia edilen kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Tuğçe O. (20) ile B.Ü. (17) bıçakla yaralandı. Sol göğüs altından yaralanan B.Ü, Kadın Doğum Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili oldukları iddia edilen 3'ü kadın 8 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralanmasıyla ilgili 8 gözaltı

Kaynak: AA

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