Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralandığı olayda 3 tutuklama
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Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralandığı olayda 3 tutuklama

Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralanması olayıyla ilgili 2'si genç kız 3 kişi tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralandığı olayda 3 tutuklama
31.08.2020 19:25 | Son Güncelleme: 31.08.2020 19:29

Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralanması olayıyla ilgili 2'si genç kız 3 kişi tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir husumetin devamı olarak kadınlar arasında çıkan kavgada T.O. ve B.Ü. adlı kadınlar yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili 3'ü kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.G. (24) ve N.Ö.(21) adlı genç kızlar ile R.Ö. (24) adlı genç tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1'i genç kız 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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