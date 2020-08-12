Samsun'da 2. Kadın Emeği Festivaline Kovid-19 ertelemesi Samsun'da, ikincisi düzenlenen Çarşı 1919 Kadın Emeği Festivali yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Samsun'da, ikincisi düzenlenen Çarşı 1919 Kadın Emeği Festivali yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu ve Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi tarafından yapılan açıklamada, 12-16 Ağustos tarihlerinde Atakum ilçesindeki Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi otoparkında açık havada ve sınırlı sayıda yapılması planlanan festivalin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ertelenmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, festivalin ilerleyen günlerde daha geniş kapsamlı yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA