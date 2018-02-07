Samsun'da 2 Hakime Fetö'den 6 Yıl 9'ar Ay Hapis
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Samsun'da 2 Hakime Fetö'den 6 Yıl 9'ar Ay Hapis

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 2 hakim yargılandıkları mahkeme tarafından 6 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da 2 Hakime Fetö'den 6 Yıl 9'ar Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 2 hakim yargılandıkları mahkeme tarafından 6 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp meslekten ihraç edilen hakimler Harun Ş. ve Cengiz K.'nin ayrı ayrı yargılanmaları sona erdi. Harun Ş. mahkemeye tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntümü olarak katılırken, Cengiz K. ise duruşmada hazır bulundu. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalarda hakimler haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, toplanan deliller doğrultusunda Harun Ş. ve Cengiz K.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırarak tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurup tahliyelerine karar verdi. - SAMSUN

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