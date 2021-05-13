Samsun'da 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 2 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişi ölü bulundu.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 2 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişi ölü bulundu.
Suluca Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Hüseyin Maraz, 2 gün önce erken saatlerde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
Ailesinin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından arama çalışması başlatıldı.
Maraz'ın cesedi, yakınlarınca sabah saatlerinde evinin yaklaşık 1 kilometre uzağında Güzelvatan yolu Karayaka mevkisindeki fındık bahçesinde bulundu.
Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından Maraz'ın cenazesi, Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman