Samsun'da 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu
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Samsun'da 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu

Samsun'da 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 2 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişi ölü bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 2 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişi ölü bulundu.

Suluca Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Hüseyin Maraz, 2 gün önce erken saatlerde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailesinin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından arama çalışması başlatıldı.

Maraz'ın cesedi, yakınlarınca sabah saatlerinde evinin yaklaşık 1 kilometre uzağında Güzelvatan yolu Karayaka mevkisindeki fındık bahçesinde bulundu.

Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından Maraz'ın cenazesi, Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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