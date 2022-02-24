SAMSUN'DA 2 GÜN ÖNCE HIRSIZLIK YAPILAN EV YANDI

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Polis, 2 gün önce de hırsızlık yapıldığı öğrenilen evde kundaklama yapıldığı şüphesi üzerinde duruyor.

İlkadım ilçesi, Şevketiye Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise apartman çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yangını haber alıp evine gelen kiracı Şefika Y. ise gördüğü görüntü karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın sırasında apartmanda bulunanlar da tahliye edildi.

Polis, 2 gün önce de hırsızlık yapıldığı öğrenilen evdeki yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerine soruşturma başlattı.