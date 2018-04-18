Samsun'da 2 Fetö Şüphelisi Tutuklandı

Samsun'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve örgütün sözde Havza ilçe sorumlusu ve gaybubet evinde yakalanan bir FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Burdur Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda FETÖ'ye üye olduğu iddia edilen ve örgütün sözde Havza ilçe sorumlusu olduğu belirtilen Mehmet Acar ile örgütün gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan Abdurrahman Gür gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN