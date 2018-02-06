Samsun'da 2 Bin 984 Güvenlik Görevlisine Eğitim Verilecek

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde görev yapan 2 bin 984 özel güvenlik görevlisine birçok dalda eğitim verilecek.

Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kolluk hizmetlerinin tamamlayıcısı olan özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarına devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, ülke genelinde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerine bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetinin kalitesinin arttırılması amacıyla ekli program çerçevesinde etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri, özel güvenlik hukuku derslerinin ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bilinçlendirme eğitimi verilmesi planlanırken, Samsun Emniyeti de konuyla ilgili kolları sıvadı.

Eğitim programları kapsamında, Samsun genelinde görev yapan yaklaşık 2 bin 984 özel güvenlik görevlisine 08-10 Şubat 2018 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda 09.30 -14.30 saatleri arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığından görevlendirilen polis başmüfettişleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı, arama ve kurtarma teknisyeni tarafından eğitim verilecek. - SAMSUN