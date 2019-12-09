Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
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Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'a Amasya'dan 2 bin 756 uyuşturucu hap getiren 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

09.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:09
Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

'a 'dan 2 bin 756 uyuşturucu hap getiren 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya'nın Merzifon ilçesinden Samsun'a 2 kişinin uyuşturucu madde getirdiği bilgisini alarak Samsun girişinde çalışma başlattı. Narkotik ekipleri M.K. ve F.D.'yi 2 bin 756 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ve 2 adet ecstasy hap ile birlikte yakaladı. Polisteki sorgulamalarının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.D. savcılıkta alınan ifadesi sonrası serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.K. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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