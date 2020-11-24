Samsun'da 2 bin 555 paket sahte bandrollü tütün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Samsun'da 2 bin 555 paket sahte bandrollü tütün ele geçirildi

24.11.2020 13:19 | Son Güncelleme: 24.11.2020 13:22
Samsun'da 2 bin 555 paket sahte bandrollü tütün ele geçirildi

Samsun'da 2 bin 555 paket sahte bandrollü tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 2 bin 555 paket sahte bandrollü tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışma yürütüldü.

Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde belirlenen bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, çeşitli ağırlıklarda 2 bin 555 paket sahte bandrollü tütün ele geçirdi.

Operasyonda depo sahibi Y.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

İlgili Haberler

3 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
3 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kırklareli'nde 2 ton sahte içki ele geçirildi
Kırklareli'nde 2 ton sahte içki ele geçirildi
KIRKLARELİ - Bir evde 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi
KIRKLARELİ - Bir evde 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Demet Akbağ Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Caner Erkin Samet Aybaba Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da 2 bin 555 paket sahte bandrollü tütün ele geçirildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 13:24:54. #1.15#
title