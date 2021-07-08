Samsun'da 2 bin 333 tarihi sikke ele geçirildi
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Samsun'da 2 bin 333 tarihi sikke ele geçirildi

Samsun'da 2 bin 333 tarihi sikke ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 2 bin 333 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 2 bin 333 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Canik ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri ve eklentileri ile bir araçta yaptıkları aramada 2 bin 333 sikke buldu.

Operasyonda, bir zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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