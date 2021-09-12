Samsun'da 2 bin 303 şişe içki aroması ile 95 şişe etil alkol ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 bin 303 şişe içki aroması ile 95 şişe etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, alkollü içki yapımında kullanılan 2 bin 303 şişe malt aroma ile 95 şişe tıbbi amaçlı etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda Y.T. gözaltına alındı.