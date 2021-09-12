Samsun'da 2 bin 303 adet alkolü içki yapımında kullanılan malt aroma ele geçirildi - Haberler
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Samsun'da 2 bin 303 adet alkolü içki yapımında kullanılan malt aroma ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da 2 bin 303 adet alkolü içki yapımında kullanılan malt aroma ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından 2 bin 303 adet alkolü içki yapımında kullanılan malt aroma ve 95 adet tıbbi amaçlı etik alkol ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından 2 bin 303 adet alkolü içki yapımında kullanılan malt aroma ve 95 adet tıbbi amaçlı etik alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 bin 303 adet alkollü içki yapımında kullanılan malt aroma ve 95 adet tıbbi amaçlı etik alkol ele geçirildi. Olayla ilgili Y.T. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefetten yasal işlem yapıldı. - SAMSUN

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Haber: Samsun'da 2 bin 303 adet alkolü içki yapımında kullanılan malt aroma ele geçirildi - Haberler
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