Samsun'da 2 bin 226 kapsül sentetik hap ele geçirildi - Haberler
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Samsun'da 2 bin 226 kapsül sentetik hap ele geçirildi

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da 2 bin 226 kapsül sentetik hap ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 226 kapsül sentetik hap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 226 kapsül sentetik hap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen K.Ö'yü takibe alan ekipler, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 2 bin 226 kapsül sentetik hap buldu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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