Samsun'da 2 bin 212 kapsül sentetik hap ele geçirildi
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Samsun'da 2 bin 212 kapsül sentetik hap ele geçirildi

Samsun'da 2 bin 212 kapsül sentetik hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 212 kapsül sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 212 kapsül sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu sattığı öne sürülen L.G. ve E.T'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Ulugazi Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 2 bin 212 kapsül sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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