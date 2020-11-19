Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
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Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede

19.11.2020 13:18 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:22
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede

SAMSUN'un Havza ilçesinde, ön 2 bacağı kesilmiş olarak bulunan, 'Pamuk' isimli yavru köpek için oluşturulan özel ekip, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

SAMSUN'un Havza ilçesinde, ön 2 bacağı kesilmiş olarak bulunan, 'Pamuk' isimli yavru köpek için oluşturulan özel ekip, şüpheli ya da şüphelileri arıyor. Polis ekipleri, yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor, mahallede araştırma yapıyor. Köpeğin sahibi Hilmi Saatoğlu, "Kendi evladımdan ayırmıyordum, çok üzgünüz" dedi.

İlçeye bağlı Memduhiye Mahallesi'nde yaralı yavru köpek bulanlar, fotoğraflarını çekip, sosyal medya üzerinden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilciliği'ne gönderdi. Bunun üzerine ilçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, ön 2 bacağı kesilmiş, 'Pamuk' adlı köpeği, Samsun'a getirdi. Yaralı köpek, HAYTAP'ın desteği ile özel hayvan kliniğine getirildi. Ameliyata alınan köpeğin, durumunun kritik olduğu öğrenildi.

10 KİŞİLİK ÖZEL EKİP ARAŞTIRIYORHavza Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Çevre, Doğa ve Hayvan Haklarını Koruma Bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı. Kurulan özel ekip, çevrede bulunan güvenlik kameralarına ait yaklaşık 100 saatlik kaydı incelemeye aldı. Ekipler, mahallede ise her sokağı tarıyor, tanık arıyor. 'Pamuk'un yaralanma olayıyla ilgili herhangi bir ize rastlayamayan ekipler, mahalle sakinlerinin bilgisine başvuruyor. Özel ekip, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

'ÖLDÜRSE BU KADAR ÜZÜLMEZDİM'Eve yaralı dönen 'Pamuk'u o halde gören Hilmi Saatoğlu, çok üzgün olduğunu belirterek, "Hangi insan bir canlıya bunu yapabilir, aklım almıyor. Allah, onu daha beter etsin. Ben evladımdan farklı görmeden onu büyüttüm. Sabahları kendi karnımı doyurmadan onlara bakıyordum. Çok üzgünüm" dedi.

Hilmi Saatoğlu'nun 'Pamuk' ile çekilen fotoğrafını bastırarak, masasının üzerine koyduğu görüldü.


Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede
Samsun'da, 2 bacağı kesilen yavru köpek için özel ekip devrede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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