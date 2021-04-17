Samsun'da 2 akrabasını silahla yaralayan kadın ile eşi ve oğlu yakalandı
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Samsun'da 2 akrabasını silahla yaralayan kadın ile eşi ve oğlu yakalandı

Samsun'da 2 akrabasını silahla yaralayan kadın ile eşi ve oğlu yakalandı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde, tartıştığı akrabalarını silahla yaraladığı iddia edilen kadın ile eşi ve oğlu gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, tartıştığı akrabalarını silahla yaraladığı iddia edilen kadın ile eşi ve oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi'nde Gönül A. (41), eşi Hakan A. (44) ve oğlu Celil A. (24) ile aralarında husumet bulunan akrabaları Hüseyin A. (48) ve Can A. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gönül A, Hüseyin A. ve Can A'yı tabancayla ateş ederek bacaklarından yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, araçla olay yerinden kaçan Hakan A. ve Celil A'yı Karadeniz Mahallesi'nde yakaladı.

Bir süre sonra telefonla 112'yi arayarak teslim olmak istediğini söyleyen Gönül A da, bulunduğu yere giden polis ekiplerince olayda kullanılan silahla gözaltına alındı.

Hakan A, Celil A. ve Gönül A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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