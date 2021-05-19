Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları başladı
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Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları başladı

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

19 Mayıs kutlamaları, saat 09.00'da Atatürk Anıtı'nda başladı. Samsun İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Anıttaki törende bir konuşma gerçekleştiren Müdür Kasapoğlu, "Diriliş ve direnişin sembolü olan 19 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 102 yıl önce meşale yaktığı Samsun şehrinin 102. yılının kutlaması yapmaktayız. Bugünü minnetle kutluyoruz. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta yaktığı meşale ülkemizi bağımsızlığa, büyük bir Türkiye'ye doğru taşıdı. 2 yıldır korona virüs illeti yüzünden coşkuyla kutlayamadığımız bayramları dilerim seneye coşkuyla kutlarız" dedi.

Konuşmanın ardından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi. - SAMSUN

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları başladı
Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları başladı
Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları başladı
Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları başladı
Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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