Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü Yıl Dönümü İçin Çalıkuşu Balesi

SAMSUN'da, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, librettosu, rejisi ve koreografisi Devlet Sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait olan Çalıkuşu Balesi, bu akşam Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' isimli romanından esinlenilerek hazırlanan 'Çalıkuşu Balesi', Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek. Librettosu, rejisi ve koreografisi Devlet Sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait olan eser için son hazırlıklar tamamlandı. Dün gerçekleştirilen son kostümlü provaya Çimenciler de katıldı.

Bugün saat 19.00'da sahnelenecek eserle ilgili bilgi veren Çimenciler, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında Samsun'da olmaktan çok heyecanlı ve çok mutlu olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere eser, İç Anadolu'nun zorlu dönemlerinde yazılmış. Reşat Nuri Güntekin'nin ünlü eserinden tamamen özgün bir proje olarak yola çıktım. Türk sanat müziğiyle icra edilen bu Çalıkuşu'nun içerisinde dirayetli bir öğretmen, kuzeni Kamran'a duyduğu aşkı, eğitim ile öğretmenliğiyle feda ediyor. Anadolu'daki bütün okullarda öğretmenlik yapıyor. Eserimin içerisinde Kurtuluş Savaşı var. Yaklaşık 4-5 dakika olan eseri, 10 dakikaya çıkartmaya uğraştım. Kurtuluş Savaşı için yepyeni bir prodüksiyon yaptım. Eseri yaparken arkadaşlarım bile çok duygulanıp, ağladılar. Hayatını vatanları için feda edenler için biz eğer küçük bir zerre, bir nokta içinde olabiliyorsak şükranlarımı sunmam lazım. Çocuklar çok başarılılar. Özellikler Kurtuluş Savaşı sahnelerine çok daha iyi hazırlandık. Çalıkuşu 100'üncü yılda Samsun'da" diye konuştu.

- Samsun

Kaynak: DHA