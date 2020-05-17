Samsun'da 19 Mayıs için video gösteri hazırlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da 19 Mayıs için video gösteri hazırlandı

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için sosyal mesafeye uyularak yapılan halk oyunları gösterisi video kayda alındı.

Samsun'da 19 Mayıs için video gösteri hazırlandı
17.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:36

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için sosyal mesafeye uyularak yapılan halk oyunları gösterisi video kayda alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Samsun'daki sokağa çıkma kısıtlaması 19 Mayıs'ta da devam ettiği için Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yayınlanmak üzere Terme Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından gerçekleştirilen halk oyunu gösterilerinin görüntüleri çekildi.

Belediye ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan proje sorumlusu halk oyunları eğitmeni Emrah Kuvvet, korona virüs salgını dolayısıyla Samsun'daki sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği ve 19 Mayıs'ta insanların sokakta olamayacağı için bu çalışmayı hazırladığını söyledi.

"Samsun'un farkı hissedilmeli"

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak Milli Mücadele ateşini yaktığını anımsatan eğitmen Emrah Kuvvet, "Samsun, Türkiye tarihi açısında farklı değere sahip. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının başlattığı mücadelenin üzerinden 101 yıl geçti. Halk oyunları ekibi olarak milli bayramlarda her yıl çeşitli etkinlikler düzenliyorduk. Ülkemizin ve tüm dünyanın korona virüsle mücadele ettiği bu günlerde insanlarımıza bu yıl da aynı duyguyu yaşatmak için sosyal mesafeye uyarak video bayram etkinliğini hayata geçirdik. Bu süreçte sokağa çıkma kısıtlamaları olsa dahi 19 Mayıs'ta Samsun'un farkı hissedilmeli" diye konuştu.

"Nice 19 Mayıslara"

Bu sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda korona virüs salgını nedeniyle kutlamaların yapılmayacağının üzüntüsü içerisinde olduklarını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını yıllardır özellikle Samsun'da büyük bir coşkuyla kutluyorduk. Ancak korona virüs salgını nedeniyle kutlamalar yapılmıyor. Biz de bu durumda yine bir etkinlik düzenleyerek kutlamaları sosyal medya üzerinden yapmaya karar verdik. Gösterilerin video kayıtlarını vatandaşlarımızın izlemesini istiyoruz. Bu seneki 19 Mayıs'ın telafisini önümüzdeki yıllarda gerçekleştirme ümidi içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

8 kişilik gösteri ekibin ilçedeki boş caddelerde gerçekleştirdiği halk oyunları gösterisinin videosu 19 Mayıs Salı günü sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Haber
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum Haber
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
FETÖ'den tutuklanan 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu
FETÖ'den tutuklanan "Ankara kuşu" için istenilen ceza belli oldu
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını...
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sinan Özen Cem Yılmaz Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Samsun'da 19 Mayıs için video gösteri hazırlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 18:06:02. #1.15#
title