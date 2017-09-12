Samsun'da 19 Fetö Şüphelisi Adliyede

SAMSUN'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6'sı kadın 19 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından geçen 6 Eylül'de yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında üniversite öğrencileri ve serbest meslek sahiplerinin bulunduğu 6'sı kadın 19 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları öne sürülen 19 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



- Samsun