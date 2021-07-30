Samsun'da 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'da 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kiralık araçta silahlarla yakalandı.
Samsun'da 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kiralık araçta silahlarla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, 18 ayrı suçtan hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
İstihbarat Şubesi, Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Asarcık ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde hükümlünün bulunduğu kiralık aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 3 tabanca, av tüfeği, 88 tabanca fişeği, 57 av tüfeği fişeği ile farklı markalarda 5 cep telefonu ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek