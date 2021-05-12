Samsun'da 18 yaşındaki genç pencere kenarında intihara kalkıştı
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Samsun'da 18 yaşındaki genç pencere kenarında intihara kalkıştı

Samsun'da 18 yaşındaki genç pencere kenarında intihara kalkıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bunalıma giren 18 yaşındaki genç birinci kattaki evlerinin pencere kenarına çıkarak intihara kalkıştı.

Samsun'da bunalıma giren 18 yaşındaki genç birinci kattaki evlerinin pencere kenarına çıkarak intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 18 yaşındaki B.B. evlerinin birinci katındaki pencerenin kenarına çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine polis. ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Israrla polisin gelmesini isteyen B.B. polis olay yerine gelince bulunduğu yerden aşağı indi. B.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - SAMSUN

Samsun'da 18 yaşındaki genç pencere kenarında intihara kalkıştı
Samsun'da 18 yaşındaki genç pencere kenarında intihara kalkıştı
Samsun'da 18 yaşındaki genç pencere kenarında intihara kalkıştı
Samsun'da 18 yaşındaki genç pencere kenarında intihara kalkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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