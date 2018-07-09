Samsun'da 18 Yaşındaki Genç Denizde Boğuldu

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Atakum Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize giren 18 yaşındaki Tunahan Sarı, bir müddet sonra suda gözden kayboldu. Olayı gören arkadaşları durumu polise bildirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 20 dakika süren aramalar sonucunda genç dalgıç polisler tarafından denizden çıkartıldı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan Sarı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN