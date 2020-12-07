Samsun'da 18 çocuk koruyucu aile için sıra bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da 18 çocuk koruyucu aile için sıra bekliyor

07.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:17
Samsun'da 18 çocuk koruyucu aile için sıra bekliyor

Samsun'da koruyucu aile sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, 18 çocuğun koruyucu ailesine kavuşmak için sıra beklediğini ifade etti.

Samsun'da koruyucu aile sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, 18 çocuğun koruyucu ailesine kavuşmak için sıra beklediğini ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Samsun'da koruyucu aile sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "İlimizde 164 koruyucu ailemiz var. Bu ailelerin yanında da 190 çocuğumuz yaşıyor" dedi. Balcı, 18 çocuğun ise koruyucu ailesine kavuşmak için sıra beklediğini dile getirdi.

Samsun'un koruyucu aile sayısında Türkiye'de 15 inci sırada olduğunu vurgulayan Balcı, "Koruyucu aile en ideal çocuk bakım yöntemidir. Koruyucu aile hizmetini kurum olarak çok önemsemekteyiz. Çocuklarımız koruyucu aile yöntemiyle, 18 yaşına kadar aile ortamında yaşayabilmekte ve böylelikle kurum bakımındaki örselenme veya olumsuz gelişmelerden kurtulmaktadır. Biz de bu nedenle Samsun'da koruyucu ailenin sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Bir çocuğun koruyucu ailesi olmak, çocuğun olduğu kadar ailenin de hayatını değiştirmektedir. Ailelerin vereceği bu önemli karar bir çocuğun daha geleceğe umutla bakmasını sağlayacaktır. Koruyucu aileleri diğerlerinden farklı kılacak olan şey, bir çocuğa yardım etmek konusundaki duyarlılığı ve onun geleceğini şekillendirmek adına vereceği katkıdır" diye konuştu.

"Masrafları devlet karşılıyor"

Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımlarının devamı sağlanamayan çocuklar için bu hizmetin önemine değinen Tekin Balcı, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 25-65 yaş aralığında olan, en az ilkokul mezunu, düzenli gelire sahip, evli veya bekar, çocuklu veya çocuksuz kişiler koruyucu aile olabilir. Koruyucu ailelerin temel görevi, çocuğun fiziksel ve psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli şartları sağlamak. Koruyucu ailesi olduğunuz çocukların sağlık, giyim, eğitim-öğretim, meslek edindirme kurs bedelleri ve servis ücretleri devlet tarafından karşılanmakta olup, çocuğa yaş ve öğrenim düzeyine göre harçlık ödenmektedir. Bu ödemeler aylık olarak yapılmaktadır. Ayrıca koruyucu ailenin talepte bulunması durumunda, çocuğun yaşına göre 670 lira ile bin 468 lira arasında değişen ücretler ödeniyor. Koruyucu aile hizmeti devam ederken, gerek duyulduğunda çocuğun sağlık harcamaları Genel Sağlık Sigortası kapsamında kurum tarafından ödenmekte" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istenen çaresiz aile feryat etti
Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istenen çaresiz aile feryat etti
18 yaşındaki Duygu, lastik tamir edip, balans ayarı yapıyor
18 yaşındaki Duygu, lastik tamir edip, balans ayarı yapıyor
Kocakaya ailesi için tesis edilen 'hatıra ormanı'na 2 bin adet karaçam ve sedir fidanı dikildi
Kocakaya ailesi için tesis edilen 'hatıra ormanı'na 2 bin adet karaçam ve sedir fidanı dikildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ivana Sert Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Sörloth Erol Bulut Sinan Gümüş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana Bursa Aralık Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da 18 çocuk koruyucu aile için sıra bekliyor - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 12:46:50. #1.15#
title