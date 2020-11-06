Samsun'da 18 bin 200 makaron ile 58 kilogram tütün ele geçirildi
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Samsun'da 18 bin 200 makaron ile 58 kilogram tütün ele geçirildi

06.11.2020 18:05 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:08
Samsun'da 18 bin 200 makaron ile 58 kilogram tütün ele geçirildi

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 18 bin 200 makaron ile 58 kilogram tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 18 bin 200 makaron ile 58 kilogram tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışma yürütüldü.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Hakkı Bey Sokak'ta belirlenen iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 18 bin 200 doldurulmuş makaron sigara ile 85 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi.

Operasyonda iş yeri sahibi S.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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