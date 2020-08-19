Samsun'da 172 kaçak göçmenle yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da 172 kaçak göçmenle yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı

Samsun'da 172 kaçak göçmenle yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı Samsun'da şüphe üzerine durdurulan tırda yakalanan 172 kaçak göçmenlerle ile ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19.08.2020 17:54 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:28

Samsun'da 172 kaçak göçmenle yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da şüphe üzerine durdurulan tırda yakalanan 172 kaçak göçmenlerle ile ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen Polis Uygulama Noktası'nda görevli polisler şüphe üzerine Sedat B.idaresindeki 14 BD 759 çekici ve 34 BPN 491 dorse plakalı tırı durdurarak arama yapmak istedi. Tırın dorsesinin brandasını bıçakla kesen bazı göçmenler, araçtan atlayarak kaçmak istedi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Sıcaktan, susuzluktan ve açlıktan bitkin halde olan göçmenler, tırın dorsesinin brandasını keserek hava almaya çalıştı. Polis susuzluktan bitkin hale düşmüş göçmenlere su vererek serinlemelerini sağladı. Tır daha sonra Atatürk Spor Salonuna götürüldü. Tır yolda giderken yavaşladığında bazı göçmenler atlayıp kaçmak istedi. Bir kısmı kaçarken bir kısmı da polis tarafından yakalanıp yeniden tıra bindirildi. Tırdan kaçanların bir kısmı polis tarafından sokakta ve otobüs terminalinde yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri tır sürücüsü Sedat B.'yi gözaltına aldı. Göçmenler spor salonuna yerleştirildi. Göçmenlerden 138'inin Afganistan, 34'ünün ise Pakistan uyruklu 20-25 yaş arası 172 kişiden oluştuğu öğrenildi.

Ağrı'nın Doğubeyaz ilçesinden tıra bindikleri öğrenilen göçmenlerin İstanbul'a, oradan da Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıktıkları tespit edildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan tır sürücüsü Sedat B., "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tır sürücüsü Sedat B., "İstanbul'dan Ankara'ya, oradan da Ağrı Doğubeyazıt'a yük götürdüm. Kaldığım otelde bir kişi yanıma geldi ve bana 'bunları götüreceksin, yoksa buralara gelemezsin' dedi. Aracın mazotunu doldurdular" diye konuştu.

Sedat B. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Sedat B., tutuklandı. Tutuklanan sürücüsü adliyede gözyaşı döktü. Sedat B., Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da 172 kaçak göçmenle yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı 3. Sayfa
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu Güncel
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Yaşam
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu 3. Sayfa
9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti Güncel
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Eski Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Diana Taurasi, Space Jam 2'de rol alacak
Eski Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Diana Taurasi, Space Jam 2'de rol alacak
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş tutuklandı
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş tutuklandı
Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı
Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Yasağı delip koronavirüs partisi yapan gençleri, polis termal kamerayla görüntüledi
Yasağı delip koronavirüs partisi yapan gençleri, polis termal kamerayla görüntüledi
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Meral Akşener Vladimir Putin Aylin Nazlıaka
Magazin Murat Boz Ozan Güven Selami Şahin Eser Yenenler
Spor Erol Bulut Malcolm Thomas Mecnun Otyakmaz Robert Prosinecki Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Antalya
Şu an buradasınız: Samsun'da 172 kaçak göçmenle yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 19:12:29. #1.15#
title