Samsun'da 172 kaçak göçmenle yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı
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Samsun'da 172 kaçak göçmenle yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan tırda yakalanan 172 kaçak göçmenlerle ile ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 172 kaçak göçmenle yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı
19.08.2020 17:37 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:41

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan tırda yakalanan 172 kaçak göçmenlerle ile ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen Polis Uygulama Noktası'nda görevli polisler şüphe üzerine Sedat B.(63) idaresindeki 14 BD 759 çekici ve 34 BPN 491 dorse plakalı tırı durdurarak arama yapmak istedi. Tırın dorsesinin brandasını bıçakla kesen bazı göçmenler, araçtan atlayarak kaçmak istedi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Sıcaktan, susuzluktan ve açlıktan bitkin halde olan göçmenler, tırın dorsesinin brandasını keserek hava almaya çalıştı. Polis susuzluktan bitkin hale düşmüş göçmenlere su vererek serinlemelerini sağladı. Tır daha sonra Atatürk Spor Salonuna götürüldü. Tır yolda giderken yavaşladığında bazı göçmenler atlayıp kaçmak istedi. Bir kısmı kaçarken bir kısmı da polis tarafından yakalanıp yeniden tıra bindirildi. Tırdan kaçanların bir kısmı polis tarafından sokakta ve otobüs terminalinde yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri tır sürücüsü Sedat B.'yi gözaltına aldı. Göçmenler spor salonuna yerleştirildi. Göçmenlerden 138'inin Afganistan, 34'ünün ise Pakistan uyruklu 20-25 yaş arası 172 kişiden oluştuğu öğrenildi.

Ağrı'nın Doğubeyaz ilçesinden tıra bindikleri öğrenilen göçmenlerin İstanbul'a, oradan da Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıktıkları tespit edildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan tır sürücüsü Sedat B., "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tır sürücüsü Sedat B., "İstanbul'dan Ankara'ya, oradan da Ağrı Doğubeyazıt'a yük götürdüm. Kaldığım otelde bir kişi yanıma geldi ve bana 'bunları götüreceksin, yoksa buralara gelemezsin' dedi. Aracın mazotunu doldurdular" diye konuştu.

Sedat B. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Sedat B., tutuklandı. Tutuklanan sürücüsü adliyede gözyaşı döktü. Sedat B., Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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