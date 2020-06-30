Samsun'da 170 mahalle bu yıl suya kavuşacak Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir, bu yıl su sorunu bulunan 170 civarında mahalleyi bu yıl sonuna kadar suya kavuşturacaklarını bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir, bu yıl su sorunu bulunan 170 civarında mahalleyi bu yıl sonuna kadar suya kavuşturacaklarını bildirdi.

Demir, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşen Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Teknik İşler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Su Hizmetleri Komisyonu ve Kanal Hizmetleri Komisyonu seçimleri gerçekleştirilen toplantıda SASKİ'nin yıl boyunca görev yapacak komisyon üyeleri seçildi, 2019 yılı faaliyet raporu oylandı.

Demir, burada yaptığı açıklamada, susuzluk sıkıntısı yaşayan mahalle kalmayacağını dile getirdi.

Vezirköprü bölgesinde de arıtma ihalesine çıktıklarını belirten Demir, "Bu yıl sonuna kadar Vezirköprü'deki su sıkıntısını gideriyoruz. Susuzluk yaşayan 170 civarında mahallemizi bu yıl sonuna kadar suya kavuşturuyoruz. 70'e yakın mahallenin de 2021 yılının sonuna kadar problemini çözeceğiz." dedi.

İçme suyu konusunda tüm vatandaşları kaliteli, kayıp kaçak oranı çok düşük suya kavuşturacaklarını anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Denetim kontrolü ve veri toplama (Scada) sistemiyle suyun kalitesi, kayıp kaçak oranı, debilerini oradan tam olarak görebileceğiz. Bize ihbarlarla gelen kayıp kaçağı tespit etme durumundan çıkacağız. Hangi hattan ne kadar su geçiyor, arada ne kadar kayıp var, sistem bize onu gösterecek. Temmuz ayında ihaleye çıkıyoruz. Önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye'de en gelişmiş Scada sistemine biz sahip olacağız. Bunun için 100 milyonun üzerinde yatırım yapacağız."

Yedekli arıtma sistemi çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Demir, "Selahattin Ereren Arıtma Tesisi'ne sıfırdan arıtma yapacağız, günlük 300 bin metreküp kapasiteyle. Önümüzdeki yıl ihale etmeyi planlıyoruz. Onu kullanırken şu anki mevcut arıtmayı terk edeceğiz. Samsun sanıyorum ki Türkiye'de yedekli arıtma sistemine sahip kent merkezinde ilk il olacak. Dünyanın bin bir türlü hali var. Şu anki arıtma sisteminde bizim irademiz dışında teknik anlamda bir sıkıntı yaşasak Samsun'a su veremeyiz. Bunun tedbirini alıyoruz." diye konuştu.

SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız da çalışmaları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Kaynak: AA