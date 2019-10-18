Samsun'da 170 adet tarihi sikke ele geçirildi

Samsun'da 170 adet tarihi sikke ele geçirildi

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 170 adet tarihi niteliğinde olduğunu değerlendirilen sikke ile tabanca ve mermi ele geçirildi.

18.10.2019 20:15
Samsun'da 170 adet tarihi sikke ele geçirildi

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 170 adet tarihi niteliğinde olduğunu değerlendirilen sikke ile tabanca ve mermi ele geçirildi.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendi kısımlarının konularına giren suçlarla mücadele kapsamında, şüphe üzerine durdukları Şenol Ş.'nin aracında ve üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 170 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ve 39 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi. Olayla ilgili Şenol Ş. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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