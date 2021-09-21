Samsun'da 160 bin makaron ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 160 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Anadolu mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada 160 bin makaron ele geçirdi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.