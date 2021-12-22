Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu uçuşturucu sattığı tespit edilen 16 yaşındaki M.E.'yi kovalamaca sonucu yakaladı. M.E.'nin üzerinden 28 adet, uyuşturucu verdiği iddia edinilen bir kişiden de 7 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayın devamında M.E.'nin ikametinden yapılan aramada 483 adet sentetik ecza ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.E., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title