Samsun'da 16 adreste uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı

BAFRA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 adreste uyuşturucu bulunduran şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dededağı Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine detaylı araştırma ve inceleme başlattı.

İlçede belirlenen 16 adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 876 gram kubar esrar, 19 kök saksıya ekili skunk bitkisi, 4 ruhsatsız tabanca, iki kurusıkı tabanca, iki ruhsatsız av tüfeği ve 35 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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