Samsun'da 1555 çocuk bayramlık kıyafetle sevindirildi
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Samsun'da 1555 çocuk bayramlık kıyafetle sevindirildi

Samsun'da Atakum Şehir Platformu, Ramazan Bayramı'nda 1555 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye etti.

Samsun'da 1555 çocuk bayramlık kıyafetle sevindirildi
25.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:16

Samsun'da Atakum Şehir Platformu, Ramazan Bayramı'nda 1555 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye etti.

Ramazan ayı boyunca 5 bini aşkın aileye gıda paketi ulaştıran Atakum Şehir Platformu, Ramazan Bayramı'nda da çocukları sevindirdi.

Platform Başkanı Erkut Erbil, Atakum ilçesinde yaşayan arkadaşlarıyla kurdukları platform aracılığıyla sosyal ve kültürel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Farklı dünya görüşlerinden, farklı meslek gruplarından oluşan ve ortak sevdası Atakum olan ekipleriyle planlama yaparken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığını anlatan Erbil, "İnsanlarımızın ekonomik zorluk içine girdiğini görünce, ufak çaplı bir kumanya kampanyası düzenlemek istedik. Bu kampanya çığ gibi büyüdü ve 5 bin aileye erzak ulaştırdık." dedi.

Erzak kampanyasını ramazan ayının ortasında tamamladıklarını, ardından çocuklara bayramlık kıyafet ulaştırmak için çalıştıklarını dile getiren Erbil, şunları kaydetti:

"Başta 100 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı almak için harekete geçtik. Gönüllülerimizin ve destekçilerimizin yoğun katılımıyla 1555 çocuğa ulaştık. Atakum ilçesinin yanı sıra İlkadım ve Canik ilçelerinde yaşayan lösemili 50 çocuğumuza da bu kapsamda bayramlık kıyafetlerini teslim ettik. Hediyelerini alan çocuklar kadar biz de mutlu olduk. 8 ayrı ekip, 10 gün boyunca kapı kapı gezerek bu mutluluğu inşa etti. Destek veren gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Sosyal, kültürel, sportif, eğitim odaklı çalışmalarımızla bundan sonra alanda olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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