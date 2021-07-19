Samsun'da 150 kişiye istihdam sağlayacak fabrika için çalışmalara başlandı
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Samsun'da 150 kişiye istihdam sağlayacak fabrika için çalışmalara başlandı

Samsun'da 150 kişiye istihdam sağlayacak fabrika için çalışmalara başlandı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde yaklaşık 8 milyon liraya mal olacak ve yaklaşık 150 kişiye iş imkanı sağlayacak fabrika için temel kazı çalışmalarına başlandı.

Samsun'un Havza ilçesinde yaklaşık 8 milyon liraya mal olacak ve yaklaşık 150 kişiye iş imkanı sağlayacak fabrika için temel kazı çalışmalarına başlandı.

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşa edilen, gemi içi tesisat boruları üretimi yapılacak fabrikanın bir yıl içinde üretime geçmesi planlanıyor.

Çalışmaları inceleyen ve fabrikayı kuracak iş insanı Ramazan Günal'dan bilgi alan Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, Havza OSB'nin yatırımcılara pek çok imkan sunduğunu belirterek, "Bunun göstergesi, sektöründe güçlü firmaların burayı tercih etmesi. Havza OSB'yi daha cazip hale getirmek için Havza OSB Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor Projesi'ni hayata geçirdik." dedi.

Yatırımcı Günal'a teşekkür eden Acar, Havza OSB'de bölge insanının yatırım yapmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getirdi.

Ramazan Günal da 8 milyon liraya mal olacak fabrikanın 3 bin 600 metrekare kapalı üretim alanı bulunacağını söyledi.

Üretime geçtiklerinde yaklaşık 150 kişiye iş imkanı sağlayacaklarını belirten Günal, "Aslen Vezirköprülüyüm. İstanbul'da gurbette çalıştım ve zaman içinde kendi firmamın sahibi oldum. Sivil ve askeri gemilerin iç tesisat işlerini yapan bir firmamız ve bir de burada kurduğumuz fabrikanın benzeri var. Gurbetin ne demek olduğunu bildiğim için gençlerimiz gurbete çıkmasın diye ikinci fabrikamızın yatırım kararını Havza OSB'den yana aldım." dedi.

İmkanı olan bölge insanına memleketlerine yatırım yapmalarını tavsiye eden Günal, "Vezirköprülü bir yatırımcı olarak bölgemize, bölge insanımıza yönelik yatırım yapmaktan çok mutluyum. İstanbul'da birçok gencimiz topraklarına dönmek için imkan arıyor. Yine burada birçok gencimiz işsiz ve iş bulma umudu ile gurbete gidiyor. Bunun önüne geçmek için yatırım yapma imkanı olan tüm hemşehrilerimizi bölgemize yatırım yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Samsun'da 150 kişiye istihdam sağlayacak fabrika için çalışmalara başlandı
Samsun'da 150 kişiye istihdam sağlayacak fabrika için çalışmalara başlandı
Samsun'da 150 kişiye istihdam sağlayacak fabrika için çalışmalara başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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