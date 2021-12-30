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Samsun'da 15 yaşındaki kız bıçaklandı

Samsun'da 15 yaşındaki kız bıçaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki kız yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki kız yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Muradiye Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki E Y., bacağından yaralandı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan E.Y., tedavi altına alındı. Bıçakla yaralama olayına karışan 2 kız çocuğu polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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