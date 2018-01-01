Samsun'da 15 Yaşındaki Çocuk Karnından Bıçaklandı

Samsun'da 15 yaşındaki bir çocuk sokak ortasından karnından bıçaklanarak yaralandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki O.K., sokak ortasında arkadaşları ile yürürken bıçaklı saldırıya uğradı. Karnından yaralanan O.K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi atına alındı. Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN