Samsun'da "15 Temmuz Zaferi" dijital ortamda sergileniyor
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Samsun'da "15 Temmuz Zaferi" dijital ortamda sergileniyor

Samsun'da İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezinde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergileniyor.

Samsun'da
15.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:28

Samsun'da İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezinde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergileniyor.

Milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginlikleri yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığınca Bursa, Çanakkale, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'ın yanı sıra Samsun'da da açılan "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı yeni Dijital Gösterim Merkezlerinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar temmuz ayı boyunca dijital ortamda izlenime sunuldu.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda açılan Dijital Gösterim Merkezi'nde Kovid-19 salgınına karşı gereken tedbirler alınarak gruplar halinde ağırlanan ziyaretçiler, fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alırken, aynı zamanda üç boyutlu hologram gösterimini izleyebiliyor.

Görme engelli vatandaşlar için "görme engelli yolu" bulunan gösterim merkezinde, aynı zamanda işitme engelli vatandaşlar için de işaret diliyle anlatım imkanı sunuluyor.

Merkezde, 360 derece görsel deneyim alanına, dijital gösterim yapılan bir tünelden geçilerek giriliyor. Bu alanda, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını ve hain darbe girişimine karşı milli iradenin nasıl bir direniş gösterdiğini anlatan üç boyutlu bir gösterim sunuluyor. Dijital gösterimde aynı zamanda sinematik ses sistemi bulunuyor.

360 derece görsel deneyim alanından sonra dijital haritalama gösteriminde ziyaretçilere 15 Temmuz hain darbe girişiminin dönüm noktaları üç boyutlu ve sinematik ses sistemiyle eşsiz bir gösterimle sunuluyor.

Ardından gelen hologram gösterim alanında "wireframe" teknolojisi ile yapılan hologram gösterisi izlenebiliyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, ziyaretçilere VR gözlük ve Türk bayrağı hediye ediliyor.

VR gözlüklerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından artırılmış gerçeklik konseptiyle hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü videosu izlenebiliyor. Hologram gösterisi izlenirken, hemen yanında bulunan projeksiyon ekranında hain darbe girişimine teşebbüs eden FETÖ'nün geçmişi ve bugünü hakkında bilgi veren bir video film çalışması da takip edilebiliyor.

Merkezin son gösterim alanı olan bilgi ekranında ise 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek milli iradenin üzerinde hiçbir irade tanımayan milletin 251 şehidinin yer aldığı gösterim ziyaretçileri bekliyor.

Kaynak: AA

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