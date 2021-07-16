Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

SAMSUN (AA) Samsun ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle şehitler anıldı.

SAMSUN (AA) Samsun ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle şehitler anıldı.

Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programı, akşam saatlerinde halkın da katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşmasını dinledi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından darbe girişimi sırasında meydana gelen olayları anlatan görüntüler izlendi.

Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, burada yaptığı konuşmada, devletin birliği, bekasını parçalamaya yönelik hain girişimi hep birlikte yaşadıklarını anlatarak, "Vergilerle alınmış uçak, tank ve helikopterlerle günahsız insanlarımızın üzerine ateş açarak, bomba atarak hain emellerine ulaşmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara inen vatandaşlarımız hainlerin emellerini engelledi. Başaramadılar, başaramayacaklar." dedi.

Havza

FETÖ'nün darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla Havza'da 15 Temmuz Demokrasi Parkı ve Kevser Parkı'nda düzenlenen programın ardından okunan sela okundu, demokrasi nöbeti tutuldu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayınlanan konuşması dinlendi.

Kaymakam Metin Yılmaz, 15 Temmuz'un Türk halkının demokrasiyi tüm dünyaya gösterdiği gün olduğunu vurgulayarak, "Yüce Türk milleti, FETÖ darbe girişimine karşı 5 yıl önce tüm siyasi etnik ve kültürel ayrılıklarını bir kenara bırakarak Anayasa'yı askıya almak isteyen, masum sivilleri vurup Meclis'i bombalayan darbecilere karşı tek vücut oldu. Bağımsızlık ve demokrasi uğruna canlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de 15 Temmuz'da şehadet şerbetini içen 251 şehidin hüznünü yaşadıklarını dile getirerek, "Diğer taraftan dünyada eşine az rastlanır direnişe imza atmanın da onurunu yaşamaktayız. Tarihimiz boyunca kazanmış olduğumuz her zaferin ardında aziz Türk milletinin azim, cesaret ve kararlılığı vardır. 15 Temmuz zaferi tanklara ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin onurudur. Bu zafer Çanakkale ruhunun hala taze olduğunun da bir kanıtıdır." dedi.

Konuşmaların ardından slayt gösterimi, yaz Kur'an kursu öğrencilerin seslendirdiği ilahiler ve öğretmenlerden okunan kahramanlık türküleri ile devam etti. Programda saat 00.13'te selalar okundu ve vatan nöbeti başladı.

Gece boyunca Havza Belediyesi tarafından nöbet tutan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Havzalı gurbetçi, Cumhurbaşkanı sevgisini açtığı dev posterle gösterdi

Yaşadığı Hollanda'dan yaz tatili için gelen gurbetçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini astığı dev posterle gösterdi.

Hollanda'da esnaflık yapan Selahattin Akkaya, yaz tatili için geldiği memleketi Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Akkaya Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinin önündeki sokağa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi bulunan 12 metreye 8 metre uzunluğunda dev poster astı.

Akkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Dünya lideri reisimizi çok seviyoruz. İçimden geldi, 15 Temmuz için reisimizin resmini astım. Çanakkale ne ise 15 Temmuz mücadelesi de aynı benim gözümde." ifadesini kullandı.

Bafra

Bafra Belediyesinin organize ettiği etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada kılınan akşam namazının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda 15 Temmuz görüntülerinin yer aldığı sinevizyon izlendi.

Programda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı 15 Temmuz temalı şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece alan öğrencilere ödülleri, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından verildi.

Bafra Belediyesi tarafından hazırlanan, 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı fotoğraf sergisi de protokol heyeti ve vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Programda konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, güçlü Türkiye'nin önünü kesmek isteyen küresel güçlerin maşası olan hain FETÖ terör örgütü militanlarının darbe kalkışmasının üzerinden 5 yıl geçtiğini anlatarak, "Ülkemizin geleceğini yok etmeye yönelik hain darbe girişimine sahne olan o zifiri karanlık gece aydınlık bir gün ile sonuçlandı. 5 yıl önce devletimizi ve milletimizi teslim almayı amaçlayan ve bunun için devlet kurumlarını ve milleti bombalamaktan çekinmeyen bir yapı ile karşı karşıya kaldık. O gece FETÖ/PDY terör örgütü gizli ajanlarıyla devletin yönetimini ele geçirmeye çalışmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine verdiği seferberlik talimatıyla aziz milletimiz, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Şanlı tarihimize kara bir leke olarak geçen bu kalkışmayı unutmayacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, kurum amirleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan alanda İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19 aşı çadırı kurdu. Anma etkinliklerine katılan vatandaşların randevu almaksızın önce kayıtları oluşturuldu, ardından aşıları yapıldı.

Kavak

Kavak'ta 15 Temmuz 2016' daki darbe girişiminin 5. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Hükümet konağı önünde toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri, mehteran eşliğinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kavak Otogarı'na kadar yürüdü.

Burada kılınan akşam namazının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Din görevlileri Sefa Demircan'ın Kur'an tilavetiyle ile devam eden programda, Nida İlahi Grubu tarafından ilahiler seslendirildi. Öğrenciler, gençler ve vatandaşlar günün anlam ve önemine ilişkin hazırladıkları şiirlerini okudu.

Kaymakam Ömer Saygılı, devletin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve vatansever Türk milletinin dua ve destekleriyle ülkenin bekasına, birliğine huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı devamlı dik durmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'da Türk halkına ve devletin kurumlarına yaptığı kanlı saldırılara değinerek, "15 Temmuz günü hainlerin hesaplayamadıkları bir şey vardı. O da yüce Türk milletiydi. Türk milleti, kutsal değerleri olan vatan, bayrak ve devlet için canını, malını verir fakat ülkesinden bir çakıl taşını dahi kimseye vermez." ifadelerini kullandı.

Kavak Belediyesi Başkanlığınca da nöbet tutan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca