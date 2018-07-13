Samsun'da 15 Temmuz'da Ulaşım Ücretsiz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz saat 00.01 ile 16 Temmuz saat 06.00 arasında tramvaylar ve Samulaş otobüsleri ücretsiz olacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in verdiği talimatla Samulaş Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan program şu şekilde:

"Tramvaylar, ekspresler ve ringlerimiz saat 00.01 ile 06.00 arasında saatte bir hizmet verecektir. 15 Temmuz saat 06.00'dan 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar tramvay, ekspres ve ringlerimizde ücretsiz hizmet verilecektir. 4 tramvay 5 makinist ile saatte bir, 10 otobüs 10 sürücü ile saatte bir, otoparkta 2 kişi ile 15 Temmuz Saat 00.01'dan 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar kesintisiz hizmet verilecektir. Her tramvayda bir güvenlik görevlisi ve Cumhuriyet Meydanı'nda amirler görevli olacaktır. Ortak çalışacak ringler; R4 - R6, R13 - R7 - R5, R11 - R12 -E2, R21, R25 – R26 – R27, E4 – R28, E1, E3, E5 olacak." - SAMSUN