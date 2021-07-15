Samsun'da 15 Temmuz anma etkinlikleri

Samsun'da 15 Temmuz anma etkinlikleri Protokol ve vatandaşlar şehitliklere koştu Samsun'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri şehitliklerde yapılan anma programları ile başladı.

Samsun'da 15 Temmuz anma etkinlikleri

Protokol ve vatandaşlar şehitliklere koştu

SAMSUN - Samsun'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri şehitliklerde yapılan anma programları ile başladı.

Önce Kıranköy Mezarlığı Şehitliği'nde yapılan anma programı daha sonra Asri Mezarlığı Şehitliği'nde devam etti. Tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilirken, şehit mezarlıklarına karanfil ve gül bırakıldı.

Etkinlikler geç saatlere kadar devam edecek

Etkinliklerin gece geç saatlere kader devam edeceğini dile getiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Bugün 15 Temmuz'u anıyoruz. Sabah şehitlerimizi anma ile etkinliklere başladık. Kıranköy ve Asri Mezarlıklarındaki şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Ruhlarına Fatihalar okuduk. Aileler ile bir araya geldik. 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerini de ziyaret ederek dualarımızı edeceğiz. Bugün faaliyetlerimiz çok yoğun. Asıl faaliyetler akşam 21.30'da meydanda başlayacak. Orada anma etkinlikleri devam edecek" dedi.

Başkan Demir: "Allah bu günleri bir daha göstermesin"

15 Temmuz'da Türk milletinin destansı bir mücadele verdiğinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sanıyorum, dünyada bir örneği daha yoktur. Topyekun bir milletin tamamına, geleceğine, geçmişine, medeniyetine büyük bir ihanete muhatap oldu ülkemiz. Kendi içimizden, değerlerimizi, inançlarımızı maske edinip, o görüntü adı altında çok haince bir saldırı yapıldı. Vatanın kendi silahlı kuvvetleri ile kendi topuyla, tüfeğiyle, uçağıyla kendi vatan evlatlarının üzerine bomba yağdıran bir zihniyetti bu. Milletimizin kahramanlığı, duyarlılığı, hassasiyeti, vatan evlatlarının karşı çıkmasıyla birlikte püskürtülmüş bir harekettir. Çok ders alınacak yönleri var. Belki de 100 yıllarca etkisi devam edecek bir ihanettir. Allah hepimizi korudu. 15 Temmuz'da şehit olan tüm insanlarımıza Allah rahmet eylesin. Tankların altına yatarak, silahların karşısına çıkarak bu ülkeyi bu günlere getirmede, dünyada hatırı sayılır bir noktaya getirmede de büyük bir misyon üstlenmiş oldular. Onları rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Onların o kahramanlığı gelecek nesillere her zaman örnek olacaktır. Allah bu günleri bir daha göstermesin. Milletçe de bu gibi hareketlere, yapılara karşı çok uyanık olmamız gerektiğini, bilinçli olmamız gerektiğini bir kere daha ifade ediyorum" diye konuştu.

Başkan Deveci: "Bu Cumhuriyet tarihinde ilktir ve dilerim son olur"

15 Temmuz gibi bir kalkışmanın son olması dileğinde bulunan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise şunları söyledi:

"Türkiye darbeler gördü ama 15 Temmuz gibisini görmedi. O farklı bir darbe türü. Devletin içine sızmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değerlerini, inançlarını kullanarak devletin içine sızmış hem silahlı hem de silahsız güçler Türkiye'nin geleceğine kast ettiler. Vatanseverler, vatansever askerleri el birliği ile parlamentosu ile STK'ları ile Mehmetçiği ile bu darbeyi engellediler. Bu Cumhuriyet tarihinde ilktir ve dilerim son olur."

Anma etkinliklerine ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, askeri ve mülki erkan ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür