Samsun Büyükşehir Belediyesinden 15 bin aileye gıda yardımı
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Samsun Büyükşehir Belediyesinden 15 bin aileye gıda yardımı

Samsun Büyükşehir Belediyesinden 15 bin aileye gıda yardımı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Yaşam

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında 15 bin aileye gıda yardımında bulundu.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında 15 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin yalnız bırakmadığı belirtildi.

Ramazan ayı için günler öncesinden hazırlatılan gıda yardımlarının 17 ilçenin 946 mahallesinde yaşayan 15 bin aileye ulaştırıldığı bildirilen açıklamada, belirlenen adreslere 30 ayrı ekiple yardımların dağıtıldığı kaydedildi.

Gıda yardımı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Emrah Baş, dağıtımların planlandığı süre içinde tamamlanacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ramazan ayının insanlar arasında toplumsal dengenin sağlandığı müstesna bir zaman olduğunu vurgulayarak, "Karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu yerde huzur vardır, barış vardır. Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkısı var. Büyükşehir Belediyesi olarak yılın her ayında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. Ramazan ayında da yardımlarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışmalara geçen hafta başladıklarını anlatan Baş, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ramazan ayına yönelik yardımlarımıza bu yıl da devam ediyoruz. Başkanımız Mustafa Demir'in talimatıyla gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında başlattığımız yardım seferberliğimizi sürdürüyoruz. Bunun yanında hayırsever iş insanlarımızın dağıtılmak üzere bize gönderdiği gıda kolilerini de ekiplerimizle dağıtarak yardımları ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden 15 bin aileye gıda yardımı
Samsun Büyükşehir Belediyesinden 15 bin aileye gıda yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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