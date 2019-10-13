Samsun'da 148 polisle narkotik operasyonu

13.10.2019 01:38

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 45 ekip ve 148 polis ile 2 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla narkotik operasyonu düzenlendi.



Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Türkiye genelinde "Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek" amacıyla 14.00-23.00 saatleri arasında narkotik uygulaması planlandı. Bu kapsamda Samsun genelinde narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk binalar ve yapımı devam eden ve tamamlanmayan inşaatların bulunduğu bölgelerde görülen şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde, narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarda, umuma açık yerlerde, toplam 45 ekip, 148 personel ve 2 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla yapılan uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada 3 bin 770 şahıs, 168 araç sorgulandı ve 157 park, 237 metruk bina ile 91 işyeri kontrol edildi. 5 aranan şahıs yakalandı. 3 şahıstan amaç dışı bıçak elde edildi. 1 şahıstan kurusıkı tabanca ele geçirildi. 1 işyerine idari yönden işlem yapılmış ve 10 araç sürücüsüne toplam 11 bin 098 lira para cezası yazıldı. Toplam 7 şüpheliden 3 gram esrar maddesi, 12 adet sentetik hap ele geçirilirken, söz konusu şahıslara "Uyuşturucu madde kullanmaktan" suçundan yasal işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA