Samsun'da 147 polisle trafik denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da 147 polisle trafik denetimi yapıldı

11.10.2020 13:49 | Son Güncelleme: 11.10.2020 13:52
Samsun'da 147 polisle trafik denetimi yapıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, "özel denetim" uygulaması gerçekleştirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, "özel denetim" uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler kentte 21 kontrol noktasında, alkollü araç kullanan, kara yolu trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkan, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere ve abartı egzoz kullanımı ile çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik çalışma yürüttü.

"Özel denetim" uygulaması çerçevesinde 410 araç denetlendi.

Uygulamada, 148 araç ve sürücüsüne çeşitli suçlardan toplam 214 bin 558 lira para cezası kesilirken 27 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Cem Özer Halil Sezai Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Caner Erkin Eddie Newton Fırat Aydınus Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Hatay Belen İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da 147 polisle trafik denetimi yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 13:53:38. #1.14#
title