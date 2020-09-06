Samsun'da 147 kilo esrar ele geçirildi: 14 gözaltı
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Samsun'da 147 kilo esrar ele geçirildi: 14 gözaltı

SAMSUN'da, jandarma ekiplerince 8 ilçede farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 147 kilo 330 gram kubar esrar, 4 bin 89 kök kenevir ile tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Samsun'da 147 kilo esrar ele geçirildi: 14 gözaltı
06.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:32

SAMSUN'da, jandarma ekiplerince 8 ilçede farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 147 kilo 330 gram kubar esrar, 4 bin 89 kök kenevir ile tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına aldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme, Bafra, Ondokuzmayıs, Vezirköprü, Çarşamba, Ayvacık, Alaçam ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; 147 kilo 330 gram kubar esrar, 4 bin 89 kök kenevir ile tabanca, 2 şarjör, 45 mermi, 2 av tüfeği ve 33 fişek, kurusıkı tabanca ile elektronik terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA

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