Samsun'da 142 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi
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Samsun'da 142 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

29.09.2020 18:11 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:14
Samsun'da 142 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 142 şişe sahte bandrollü içki, 446 litre etil alkol ve 593 şişe anason ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 142 şişe sahte bandrollü içki, 446 litre etil alkol ve 593 şişe anason ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin 142 şişe sahte bandrollü içki, 446 litre etil alkol ve 593 şişe anason bulduğu evin sahibi C.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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