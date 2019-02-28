Samsun'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışmada, Belediyeevleri Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda Ordu Ağır Ceza Mahkemesince "çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Taner Y'yi (40) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA