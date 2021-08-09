Samsun'da 14 yaşındaki çocuk kazara vurularak ağır yaralandı
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Samsun'da 14 yaşındaki çocuk kazara vurularak ağır yaralandı

Samsun'da 14 yaşındaki çocuk kazara vurularak ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 14 yaşındaki çocuk evlerinde tabancayla kazara vurularak ağır yaralanırken, olayla ilgili amcası gözaltına alındı.

Samsun'da 14 yaşındaki çocuk evlerinde tabancayla kazara vurularak ağır yaralanırken, olayla ilgili amcası gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki İ.B.B., evlerinde tabancayla kazara vurularak ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk tedavi altına alındı. İ.B.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaralı çocuğun amcası A.B.'yi(40) gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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